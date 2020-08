Referendum sul taglio dei parlamentari: ecco cosa c'è da sapere

Il referendum popolare si svolgerà domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020 e coinvolgerà 51 milioni di cittadini italiani.

Oltre al referendum 7 regioni eleggeranno i nuovi Presidenti con i rispettivi Consigli e circa 1000 Comuni sceglieranno i propri Sindaci con i rispettivi Consigli comunali.

Il referendum popolare sul taglio dei parlamentari, previsto inizialmente a marzo 2020, è stato rinviato a causa dell’emergenza sanitaria da Coronavirus.

Per evitare assembramenti ai seggi, si voterà in due giornate: domenica 20 e lunedì 21 settembre 2020.

I seggi saranno aperti domenica, dalle 7 alle 23, e lunedì, solo per mezza giornata, dalle 7 alle 15.

Chiuse le urne inizierà immediatamente lo spoglio da parte dei presidenti e degli scrutatori.

Potranno votare al referendum popolare tutti i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali del proprio Comune di residenza che il 20 settembre 2020 avranno compiuto 18 anni di età.

Ogni cittadino elettore andrà al proprio seggio elettorale portando con sé la tessera elettorale (rilasciata dal proprio Comune di residenza) insieme a un valido documento di identità. Nel caso sia stata smarrita, danneggiata o siano finiti gli spazi a disposizione può essere richiesta, per tempo, all’ufficio elettorale del Comune di residenza.

Gli uffici elettorali dei Comuni dovranno rimanere aperti venerdì 18 e sabato 19 settembre 2020, dalle 9 alle ore 18, mentre nei giorni del referendum (domenica 20 e lunedì 21 settembre) dovranno rimanere aperti per tutta la durata delle votazioni.

Chi a causa di infermità non potrà lasciare la propria abitazione, con richiesta al Comune di residenza, potrà fare domanda per il voto a domicilio.

Riguardo il voto all’estero chi si trova fuori dall’Italia per un periodo di almeno 3 mesi – per motivi di lavoro, per studio, per cure mediche o anche come accompagnatore di familiari –, può richiedere di votare per il referendum per corrispondenza se ha presentato domanda al Comune di residenza entro il 19 agosto 2020.

Non è un referendum per abrogare (tradotto: abolire) una legge, ma per approvare o per non approvare una riforma della nostra Carta fondamentale, nel rispetto del suo art. 138.

Gli elettori sono chiamati a confermare o a bocciare la riforma degli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione.

Questa modifica è stata approvata dal Parlamento nel 2019 e prevede il taglio di 345 parlamentari: solo in 400 diventerebbero deputati (oggi sono 630) e solo in 200 diventerebbero senatori (oggi sono 315). Inoltre la figura del «senatore a vita» resterebbe ma fino al limite di 5 unità. La modifica ha previsto anche la diminuzione dei parlamentari all’estero: i deputati sarebbero 8 anziché 12 e i senatori 4 anziché 6.

Il referendum non prevede un quorum minimo: l’esito delle urne sarà valido anche se il 20 e 21 settembre 2020 non si raggiungerà il 50 per cento più uno dei votanti. A differenza di quanto succede invece con i referendum abrogativi, questa volta l’astensione dal voto non sarà come dire di no.

Questo sarà il quarto referendum popolare “confermativo” della storia della Repubblica italiana.

A tutti gli elettori sarà consegnata per il referendum una scheda che conterrà questa domanda:

«Approvate il testo della legge costituzionale concernente “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari”, approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale – n. 240 del 12 ottobre 2019?»

Tracciando una croce sul “Sì” l’elettore esprimerà la volontà di approvare la riforma del taglio dei parlamentari; tracciando una croce sul “No” invece l’elettore manifesterà la volontà di bocciare la modifica costituzionale.

Se la maggioranza dei votanti dirà “sì” alla riforma (anche senza raggiungere il quorum) il taglio dei parlamentari entrerà in vigore e alle prossime elezioni politiche alla Camera dei deputati siederanno 400 deputati, mentre al Senato della Repubblica 200 senatori.

Con il “sì” al referendum al Senato della Repubblica resteranno i senatori a vita nominati dal Presidente della Repubblica per altissimi meriti in campo sociale, scientifico, artistico e letterario, ma potranno essere al massimo in 5 (ora ciascun Capo dello Stato, secondo un’interpretazione estensiva dell’art. 59 della Costituzione – non uniforme tra i precedenti Presidenti della Repubblica – può nominarne 5 e quindi cambierebbe poco).

Nel caso in cui vincesse il “no” la riforma sul numero dei parlamentari non avrà effetto. Tutto rimarrebbe come oggi: il Parlamento resterà composto da 630 deputati e 315 senatori, per un totale di 945 (a cui si aggiungono i senatori a vita, 6 al momento).

In ogni caso l’esito del referendum sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dopo la verbalizzazione da parte dell’Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione.