Covid-19: casi di ritorno a Livorno Ferraris

Anche Livorno Ferraris deve fare i conti con i contagi di ritorno. Dopo settimane di assenza, il covid è ritornato a colpire persone residenti in paese (sebbene una sola si anche domiciliata a Livorno, mentre l'altra risulta vivere a Torino).

A darne notizia il sindaco Stefano Corgnati, che spiega: "Sono state avviate le attività di prevenzione e monitoraggio previste per le persone di rientro da paesi a rischio (in primis Spagna, Grecia, Malta e Croazia): tampone obbligatorio, isolamento cautelare dal rientro fino alla ricezione dell’esito del tampone e, nel caso di positività, successivo periodo di quarantena. A oggi si è evidenziato un apprezzabile senso di responsabilità e di collaborazione da parte dei concittadini nel seguire i passi previsti dal protocollo. Oggi, dalla Piattaforma Regionale emerge il dato relativo a 2 persone di rientro da paesi a rischio con esito positivo del tampone con residenza a Livorno Ferraris: di queste 1 sola persona è domiciliata a Livorno Ferraris, mentre l’altra a Torino. Sentite anche le autorità sanitarie vercellesi, è confermato che il caso livornese ha seguito il protocollo ministeriale nella fase di rientro ed è da subito stato oggetto di specifico controllo. Si tratta di un caso ben individuato e circoscritto, ora oggetto di quarantena monitorata e controllata. Nei prossimi giorni, vi aggiornerò come di consueto nel caso di cambiamenti della situazione in essere".