FdI sui migranti in piazza: "Il risultato delle scellerate politiche del Governo"

Riceviamo e pubblichiamo.

Nelle scorse ore il Comune di Vercelli si è trovato ad affrontare una delicata situazione relativa alla presenza, in una delle piazze cittadine, di alcuni immigrati clandestini.

Ancora una volta le istituzioni territoriali e le comunità locali si trovano costrette ad affrontare, senza mezzi e senza risorse, i pericolosi risultati di politiche immigratorie folli e scellerate, avvallate senza ritegno dal governo nazionale, sostenuto dai sinistri del Partito Democratico e dai giacobini del Movimento 5 Stelle.

Spiace, talvolta, constatare una traballante collaborazione tra enti istituzionali preposti alla gestione dei fenomeni migratori: sulla vita di esseri umani e sul rispetto della legalità, infatti, non è accettabile alcun tipo di scaricabarile istituzionale, proprio per il bene di ogni singola persona, delle comunità locali e dell’interesse nazionale.

Come Fratelli d’Italia ci attiveremo, fin da subito, per sollecitare una maggiore attenzione sui potenziali rischi inerenti ad una maldestra gestione dell’immigrazione (soprattutto in tempi di pandemia) e per evitare che posano ripetersi, sul territorio vercellese, situazioni inaccettabili e pericolose.

Pare che - ad ora - la situazione sia stata risolta trovando la necessaria allocazione dei soggetti immigrati presso idonee strutture: ancora una volta occorre rimarcare la concretezza e la rapidità di intervento del sindaco Andrea Corsaro.