Si infortuna nelle gole del fiume Sesia: interviene l'elisoccorso

Infortunio nelle gole del fiume Sesia a Balmuccia: un ragazzo, impegnato in un'escursione fluviale di hydrospeed, è rimasto ferito in seguito a un infortunio che lo ha bloccato in una zona molto impervia e difficile da raggiungere.

Per i soccorsi sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Varallo che, percorrendo un sentiero difficile e utilizzando le competenze necessarie per il soccorso in area di montagna disagiata, hanno raggiunto il giovane, prestandogli le prime cure.

Successivamente, il ragazzo è stato affidato ai sanitari del 118 che hanno stabilizzato la sospetta lussazione della spalla; infine, sono state inviate le coordinate della posizione geografica alla sala operativa che ha fatto intervenire l’elisoccorso per il trasporto in ospedale del infortunato. Sul posto anche il soccorso alpino della Guardia di Finanza e il Soccorso Alpino e Speleologico piemontese.