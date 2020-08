Santhià, tremendo schianto: una donna morta sul colpo; il figlio 13enne è in codice rosso

Sono ancora sommarie le informazioni su un gravissimo incidente avvenuto poco dopo le 11 sull'autostrada Torino-Milano, in direzione del capoluogo piemontese, all'altezza dello svincolo di Santhià.

Secondo le prime informazioni un furgone ha tamponato un'auto su cui viaggiavano cinque persone: una donna, che si trovava sul sedile posteriore, è morta sul colpo, mentre un ragazzino di 13 anni, figlio della vittima, e un uomo sono rimasti feriti in modo grave e sono stati trasportati in ospedale in elisoccorso: il ragazzo, intubato e stabilizzato sul posto, al Regina Margherita dove è stato ricoverato in codice rosso; l'uomo al Cto in codice giallo. In modo molto più lieve sono rimasti feriti anche il conducente e il passeggero del furgone.

Sul posto sono in corso gli interventi della polizia stradale di Novara, che ha rilevato l'incidente, dei mezzi di soccorso, e degli ausiliari della viabilità della Satap: sono segnalati gravi disagi alla circolazione in direzione del capoluogo piemontese. Chi deve percorrere quel tratto di strada presti la massima attenzione.