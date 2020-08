Santhià, incidente mortale in autostrada - FOTO E VIDEO

Si sono concluse dopo le 13 le operazioni di soccorso e messa in sicurezza del tratto autostradale della A4 interessato dal drammatico incidente avvenuto giovedì mattina.

Nel violento urto tra un furgone e una Mercedes una donna ha perso la vita, mentre il figlio 13enne, gravissimo, è stato portato in elisoccorso al Regina Margherita dove è arrivato intubato e in codice rosso. Ricoverato al Cto di Torino, in codice giallo, l'uomo che era al volante della vettura, mentre l'autosta del furgone è stato portato all'ospedale di Biella. Meno gravi le condizioni degli altri occupanti coinvolti, che sono riusciti a uscire autonomamente dalla vettura.

Dopo lo schianto, la Mercedes ha poi capottato, finendo completamente distrutta. Per estrarre la salma della vittima e mettere in sicurezza la zona sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Santhià e Livorno Ferraris che si sono occupati anche di mettere in sicurezza il tratto autostradale e i veicoli, mentre la Polizia stradale di Novara ha effettuato i rilievi, mentre l'elisoccorso, atterrato sulla carreggiata, ha trasportato il ragazzino e l'uomo feriti in ospedale.

Il tratto coinvolto dall'incidente è rimasto chiuso in direzione Torino fino al termine delle operazioni di messa in sicurezza: sulla A4 si sono di conseguenza formate lunghissime code che sono arrivate ben oltre il casello di Carisio.