Fiamme in un alloggio di Santhià

Momenti di grande apprensione, nella serata di giovedì a Santhià, per un incendio scoppiato in un appartamento al primo piano di uno stabile. Intorno alle 19,30, una squadra del distaccamento di Santhià e una di Livorno Ferraris, sono intervenute a Santhià in via Gramsci 53 per domare l’incendio che si è sviluppato da un contenitore dell’immondizia posizionato sotto il lavandino della cucina che, all'arrivo dei soccorsi, era completamente invasa di fumo. L’intervento delle squadre è valso allo spegnimento del contenitore interessato, ad arieggiare i locali e alla messa in sicurezza dell'appartamento.