Casi Covid a Prarolo, il sindaco chiude l'area sportiva

Anche Prarolo deve tornare a registrare casi di positività al Covid19. E sfortunatamente, non si tratta di persone asintomatiche.

A renderlo noto è il sindaco Dario Caldera, annunciando la decisione di chiudere, da sabato, l'area sportiva e di intensificare i controlli sull'uso della mascherina e sul rispetto delle misure relative al distanziamento sociale.

"Purtroppo il virus si sta ripresentando e sta tornando il pericolo - precisa Caldera attraverso i social -. Non pensiate che sia meno aggressivo di prima, perché un paio di persone sono ricoverate con insufficienza respiratoria. Vedo ancora molta gente restare a distanza ravvicinata senza indossare la mascherina. Quindi ricordo a tutti che le regole da seguire relative a mascherina, distanze, lavaggio e igienizzazione delle mani sono fondamentali, per proteggere noi stessi e gli altri. Chi ha problemi di salute, purtroppo, non se la caverà con qualche linea di febbre".