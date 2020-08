Borgosesia, mamma positiva al covid-19: sanificazione straordinaria ai centri estivi frequentati dai figli (negativi al tampone)

Il caso di positività di una donna residente a Borgosesia, mamma di due bambini che frequentano il centro estivo, ha creato momenti di preoccupazione nella cittadina valsesiana. Preoccupazione che, tuttavia, si è rapidamente risolta in modo positivo grazie alla celerità del sistema di tracciamento e dei controlli attuati.

A raccontare l'accaduto è il sindaco Paolo Tiramani che, in diretta Facebook, spiega come la macchina comunale e sanitaria ha affrontato la situazione.

"Una concittadina, mamma di due bambini che frequentano il centro estivo, è risultata positiva al Covid - spiega Tiramani -. Immediatamente, grazie alla collaborazione con l'Asl, abbiamo sottoposto al test anche i due figli che sono risultati negativi e dunque non rappresentano un veicolo di contagio. Tuttavia, per la tranquillità di tutti, abbiamo deciso di effettuare un'azione di sanificazione straordinaria dei due centri estivi comunali che, dunque, domani saranno chiusi per consentire l'intervento. Lunedì le attività riprenderanno regolarmente".

Nel suo intervento Tiramani sottolinea come, grazie al rapido intervento di Comune, Asl, cooperativa che gestisce i centri estivi e servizi sociali, non ci sia alcun motivo di preoccupazione per le altre famiglie che, in questi mesi, hanno mandato i loro bambini nelle strutture comunali.

"La signora - aggiunge il sindaco - accusa alcuni sintomi ma fortunatamente non gravi, dunque viene curata a casa dai servizi sanitari domiciliari; mentre il resto della famiglia è in quarantena seguita dai servizi sociali. Ringrazio tutti gli uffici che si sono mossi con sollecitudine e ribadisco che la situazione è monitorata e che lunedì le attività per i bambini riprenderanno regolarmente".