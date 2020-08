I migranti afghani e pakistani trasferiti ai Cas di Caresana e Crescentino

Documenti fatti e soluzione trovata per il gruppo dei richiedenti asilo afghani e pakistani finiti in questi giorni al centro del dibattito dopo la notte passata in piazza Mazzini.

Due ragazzi Afghani sono stati accolti al Cas di Cascina Scarampa a Caresana e 10 Pakistani al Cas di Crescentino.

"Con il gioco di squadra, si vince! - commenta soddisfatto Carlo Olmo che ha seguito la vicenda in prima persona -. Un sentito ringraziamento di cuore al sindaco di Vercelli Andrea Corsaro, ad Alessandra Pitaro delle Politiche sociali, al VicePrefetto Laurenza, all'Ufficio Immigrazione Questura di Vercelli, alla Ispettrice Rosa Mazza, al Comando Polizia Municipale, a Kadijia Nejjar che ha fatto da interprete e ai Nobili Lupo Bianchi che hanno sostenuto questo impegno di solidarietà e amore condiviso".

Appena ottenuti i documenti per la richiesta di protezione internazionale, i ragazzi sono partiti alla volta delle rispettive destinazioni dove riceveranno assistenza e cibo.



"Ora piazza Mazzini, per questo aspetto torna a rivestire il ruolo urbano e non di dormitorio di fortuna", conclude Olmo.