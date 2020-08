Tamponamento tra mezzi pesanti: un ferito incastrato nell'abitacolo

Tamponamento tra due mezzi pesanti, nel primo pomeriggio di mercoledì, nel tratto della A4 Torino - Milano compreso tra i caselli di Greggio e Biandrate. Nell'incidente, il camionista alla guida del secondo mezzo è rimasto ferito e incastrato all'interno dell'abitacolo.

Per i soccorsi sono intervenuti una squadra del Comando di Vercelli dei Vigili del Fuoco e una squadra di Novara: il personale ha estratto dalla lamiere il conducente affidandolo alle cure dei sanitari del 118 che lo ha trasportato in codice giallo al Dea dell'ospedale di Novara. Successivamente i Vigili del Fuoco si sono occupati della messa in sicurezza dei mezzi e di tutto il tratto autostradale interessato.

Le cause dell'incidente sono al vaglio della Polizia Di Stato, intervenuta insieme al personale della Sala radio di A4: nella zona il traffico è rimasto rallentato per diverso tempo, prudenza.