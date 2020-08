Stroncato da un malore nel bosco: lutto a Roasio

E' un 80enne di Roasio, Valter Morisano, l'uomo morto nella giornata di mercoledì mentre era impegnato a far legna in un appezzamento di terreno a Brusnengo.

Mentre era nel bosco, Morisano è stato colto da un malore improvviso e fatale. A ritrovarlo morto, nel primo pomeriggio, sono stati la moglie e il nipote che, non avendolo visto rientrare per pranzo, sono andati a cercarlo. Sul posto sono poi arrivati i sanitari del 118, i carabinieri e il medico legale. Gli accertamenti effettuati hanno consentito di stabilire che le cause della morte sono state nautrali. Nel pomeriggio, la Procura di Biella firmato il nulla osta per la restituzione della salma di Morisano alla famiglia che dunque potrà celebrare i funerali.