Torna in grande stile la festa della Madonna del Palazzo

Anche se con tutte le limitazioni sanitarie per la limitazione del contagio da Covid, Crescentino si appresta a vivere, il prossimo fine settimana, quella che è da sempre considerata la seconda patronale cittadina, ovvero la festa della Madonna del Palazzo.

Molte le iniziative in programma tra le quali lo storico ritorno del luna-park in piazza Garibaldi, dopo 10 anni di assenza. In queste ore gli esercenti dello spettacolo viaggiante stanno montando le attrazioni che rimarranno in Città dal 21 al 25 agosto per la gioia di grandi e bambini che potranno finalmente tornare a divertirsi su autoscontro, giostra e giostrina a catene, giostra a cavalli, tiri a segno, rotonde con la pesca della fortuna e così via.

"È questo un gradito ritorno che mancava da anni e che è stato possibile grazie alla sinergia tra l’Amministrazione Comunale, il nuovo Ufficio Cultura e Manifestazioni, la Polizia Locale e gli esercenti dello spettacolo viaggiante - si legge in una nota del Comune - Per martedì 25 agosto è in programma la giornata promozionale con i biglietti per le giostre tutti ad un euro ed uno sconto di un euro per i vari giochi a premio presenti in piazza, promozione offerta dagli esercenti dello spettacolo viaggiante per ringraziare Crescentino dell’ospitalità. Poi tre serate con musica d’ascolto, ad ingresso libero, in piazza Caretto: a partire dalle 21 suoneranno venerdì 21 agosto la band Interstellar, sabato 22 agosto Dj Frank offerto dai pubblici esercizi della piazza e domenica 23 agosto la band tributo ai Pooh Poohnto Fermo".

Bar e ristoranti proporranno apertivi e cene a tema mentre il centro storico si trasformerà in una grande isola pedonale per allietare la passeggiata e dare la possibilità di guardare in sicurezza le vetrine dei negozi che rimarranno illuminate sino a tarda sera. All’interno delle aree della manifestazione sarà possibile accedere solamente indossando la mascherina e resterà vietata ogni forma di ballo.

Al Santuario sono in programma le celebrazioni religiose, con le previste benedizioni dei bambini, delle famiglie e delle automobili lunedì 24 agosto e degli anziani e dei malati martedì 25 agosto. In questa giornata verranno ricordate quest’anno anche le vittime del Coronavirus e tutti gli operatori sanitari impegnati in prima linea per fronteggiare l’emergenza. La messa solenne, con la partecipazione delle autorità civili e militari, si terrà alle 11 di domenica 23 agosto.

“E' con grande soddisfazione che presentiamo il programma che segna il ritorno della Festa della Madonna del Palazzo - commentano il sindaco Vittorio Ferrero e il consigliere con delega alle manifestazioni Manuele Venaruzzo -. Speriamo che, nella sua semplicità, possa essere apprezzato da tutti. L’obiettivo era fare ritornare questa antica tradizione cittadina che da sempre scandisce il ritorno dalle ferie estive. Invitiamo tutti a partecipare e ad animare il nostro caratteristico centro storico cittadino durante le cinque serata di festa. La raccomandazione resta, però, sempre quella di mantenere il più possibile la distanza interpersonale di almeno un metro tra le persone e di indossare la mascherina. Fare festa sì, ma responsabilmente”.