Giro di vite anti Covid: annullato il Bubble Football; Gospel confermato

Decisione sofferta ma nel nome della sicurezza pubblica: l’assessore alle Associazioni e alle Manifestazioni Paolo Urban ha deciso, in sintonia con il sindaco e tutta la giunta, di annullare l’evento sportivo in programma per fine mese: «Alla luce delle nuove disposizioni anti-Covid19 e in previsione di altre norme ancor più stringenti, abbiamo valutato che l’evento del calcio nelle bolle non sia attualmente proponibile – commenta con rammarico Paolo Urban – soprattutto per quanto riguarda la garanzia di distanziamento tra gli atleti: mi spiace perché avevamo già avuto parecchie adesioni e c’era molta attesa per questo che è a tutti gli effetti uno spettacolo molto divertente, ma sicuramente avremo altre occasioni in futuro. In questo momento di delicato equilibrio, la priorità è la salute pubblica, e anche la tutela economica del territorio: non possiamo certo permetterci di rischiare un altro lockdown legato a una eventuale crescita dei contagi».

Il dispiacere di dover annullare eventi già organizzati nei minimi dettagli è tangibile, ma non tutto è perduto: «Abbiamo deciso di mantenere gli eventi musicali – spiega infatti l’Assessore – come il Gospel Workshop (5 e 6 settembre) perché in questo caso abbiamo la possibilità di controllare il distanziamento e il numero degli accessi. Stiamo invece ancora valutando – aggiunge Urban – se sia possibile individuare una formula adeguata alle nuove disposizioni per quanto riguarda la Festa dello Sport, che avevamo previsto per il 13 e 14 settembre: il nostro obiettivo primario è garantire ai borgosesiani l’assoluta sicurezza, per la quale occorre poter prevedere il numero di partecipanti ed esigere l’adeguato rispetto delle norme di sicurezza sanitaria».

Se gli eventi sportivi, dunque, per ora rimangono sospesi, una certezza per Borgosesia è rappresentata dal GOSPEL WORKSHOP, laboratorio musicale con il prestigioso “Sunshine Gospel Choir” nella Palestra Gagliardini (Pro Loco) con l’ambizione di gettare le fondamenta di un bel progetto rivolto al territorio, in collaborazione con l’Associazione Sunrise presieduta da Luisa Patrosso: «Il Sunshine Gospel Choir approda a Borgosesia in collaborazione con Sunrise APS Musica&Cultura – spiega il Mestro Alberto Borgatta, pianista e direttore d’orchestra - e grazie al contributo del Comune di Borgosesia. Il coro torinese, già impegnato in grandi progetti live come gli spettacoli “Broadway Celebration” e “Stars-a Pop-Rock Celebration”, apprezzati in tutt’Italia, e reduce dalla partecipazione alla finalissima di Italia’s Got Talent, per la prima volta si presenta in partnership con Sunrise – continua il Maestro Borgatta - una collaborazione resa possibile dalla grande disponibilità dell'amministrazione comunale di Borgosesia, che ha creduto e crede in questo progetto».

Borgatta sottolinea che la partecipazione a questa prima esperienza è riservata a un'utenza di livello medio-alto: persone che abbiano già una buona esperienza e vocalità, ma aggiunge: «Non disperate, in un prossimo futuro proporremo percorsi anche a livelli più semplici, a cui tutti potranno partecipare». Per informazioni ed eventuali prenotazioni, occorre contattare telefonicamente il numero 338 2985869. I posti sono limitati.

Domenica 6 settembre, alle 18,30 presso il Parco Magni, si svolgerà il saggio finale del workshop, una esibizione live aperta a tutta la cittadinanza: «In osservanza alle ultime disposizioni, anche in questo caso dovremo applicare regole rigide di distanziamento sociale – spiega l’Assessore Urban – disporremo quindi circa 200 sedie, l’ingresso sarà gratuito ma occorrerà munirsi di un biglietto, che vi permetterà di contare il numero di persone che potranno accedere all’area transennata, sotto al palco dove si esibiranno gli artisti. Ci tengo a precisare c – conclude - che il Parco è comunque aperto, dunque chi vorrà sentire l’esibizione potrà farlo anche da altre aree del Parco, osservando però scrupolosamente le indicazioni di sicurezza: mascherine dopo le 18 e distanziamento».