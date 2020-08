Partono i lavori alle scuole della città - FOTO

Sono iniziati i lavori di adeguamento delle scuole materne, elementari e medie per le quali la Giunta comunale ha rilevato la necessità di creare nuovi spazi in vista della ripresa delle lezioni.

Mercoledì mattina, il vicesindaco Massimo Simion e i consiglieri comunali Romano Lavarino e Damiano Maris sono stati, insieme ai tecnici in diversi plessi, tra cui quelli del comprensorio che ospita la materna Alciati e l'elementare Bertinetti, e quello dove si trova la Rodari.

Gli interventi, che sono volti per lo più alla ridistribuzione degli spazi, ma anche al recupero a fini didattici di aree verdi, di uffici, porticati e magazzini in uso alle scuole stesse, dovranno concludersi per l'avvio delle lezioni. Sono anche stati ordinati banchi singoli e nuovi mobili che rispettino le norme sanitarie.

Intanto, nel pomeriggio, è atteso a livello nazionale l'incontro con il Comitato tecnico scientifico che dovrà dare ulteriori linee guida in materia di mascherine, gestione di eventuali casi di febbre e malesseri di alunni e personale e misure di contenimento dell'epidemia. Secondo qualche anticipazione della stampa nazionale, potrebbe anche essere messo in discussione il tema dell'apertura scaglionata delle lezioni sulla base degli indici di contagiosità dei diversi territori.