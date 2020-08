Dormono sulle panchine di piazza Mazzini. Si cerca una soluzione per il gruppetto di afghani e pakistani

Nella giornata di martedì ha offerto generi di conforto urgenti a 9 extracomunitari, di origine pakistana e afghana, che hanno passato la notte sul panchine di piazza Mazzini. Intanto, insieme alle autorità e al personale comunale del settore Servizi Sociali, Carlo Olmo si è mobilitato per trovare una soluzione, almeno temporanea, per questo gruppo di ragazzi. Lo ha raccontato in un video diffuso via social nella serata di martedì ed è tornato a precisarlo anche mercoledì mattina.

"In queste ore c'è un lavoro febbrile delle autorità per arrivare a una soluzione legale, amministrativa e rapida per la vicenda dei 9 extracomunitari fra Pakistani e Afghani attualmente in condizioni precarie e senza fissa dimora nella città di Vercelli - spiega Olmo -. Ci sono questioni di ammissibilità e permanenza sul territorio italiano legate a valutazioni sulle motivazioni di ingresso o transito che richiedono il rispetto di requisiti normativi e di controlli che è nell'interesse di tutti vengano compiutamente effettuati. Tutto nel pieno rispetto dei diritti umani e della dignità che ogni cittadino matura per il semplice fatto di essere riconosciuto tale. Mi sono attivato, e sicuramente non solo io, proprio per sollecitare la legittima competenza delle Istituzioni che stanno celermente monitorando la situazione predisponendo gli opportuni strumenti di risoluzione. Nei tempi che saranno necessari si arriva a una risposta di sicuro soddisfacente, non ho dubbi".

Ma le motivazioni che hanno portato Olmo all'intervento di queste ore, sono anche legate all'aspetto umanitario, di sostegno civile e anche di salute e igiene pubblica.

"Anch'esse deovno essere affrontate nell'equo contemperamento dei diritti umani da tutelare e della pacifica convivenza civile con un tessuto sociale e urbanistico della città di Vercelli che merita tranquillità, decoro ma anche sviluppo dei principii di tolleranza, accoglienza e condivisione secondo anche la nostra Carta Costituzionale Italiana". L'invito del Lupo Bianco è che tutti possano compiere uno sforzo anche di riflessione sul senso dell'accoglienza e della solistarietà umana.