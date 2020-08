Arriva la soluzione per il gruppo dei richiedenti asilo

Importante passo avanti nella vicenda dei richiedenti asilo pakistani e afghani che, la notte scorsa, avevano dormito sulle panchine di piazza Mazzini.

"Grazie al lavoro perseverante ed encomiabile del sindaco Andrea Corsaro e di Alessandra Pitaro delle Politiche Sociali, della Questura, di associazioni di volontariato e della Polizia Municipale, la compagine dei ragazzi Pakistani e Afghani stasera sarà alloggiata in una struttura consona della con supporto della Protezione Civile e con cura per le esigenze igieniche e alimentari", annuncia in un post Carlo Olmo, che si era impegnato fin da subito per trovare una soluzione dignitosa per il gruppo di migranti..

"Domani mattina in Questura si attiverà per la procedura di richiesta asilo che porterà alla destinazione di un apposito Centro Accoglienza Straordinaria - conclude Olmo -. Siamo ancora qua, umilmente a disposizione, per la loro tranquilla sistemazione, come quando si curava l'arrivo delle mascherine o l'organizzazione dei Charity Tour". Un impegno portato aventi senza cedere minimamente alle provocazioni di quanti, attraverso i social, hanno attaccato l'impegno di Olmo perché - questa volta - è stato rivolto ad assistere extracomunitari senza fissa dimora.