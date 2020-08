Tampone per chi rientra dai Paesi a rischio: postazione in aeroporto

Sono entrate in funzione, all’Aeroporto di Torino Caselle, tre postazioni per i test rapidi sul Coronavirus ai passeggeri provenienti da Spagna, Grecia, Croazia e Malta. "Oggi abbiamo eseguito i primi tamponi su 100 viaggiatori in arrivo da Ibiza, attraverso il supporto del Dipartimento Interaziendale Malattie ed Emergenze Infettive della Regione Piemonte, ASL Città di Torino e Sagat", precisa in una nota il presidente della Regione, Alberto Cirio.

La quindicina gli infermieri impegnati nelle operazioni sanitarie e nella registrazione dei nomi di chi si è sottoposto al test. Che, ricordiamo, è obbligatorio per i passeggeri di ritorno da Spagna, Grecia, Croazia e Malta.

Per i viaggiatori residenti nei comuni dell'Asl Vercelli, l'azienda sanitaria ha predisposto un doppio servizio di prenotazione dei tamponi: attraverso mail (LEGGI QUI) o attraverso linee telefoniche dedicate (LEGGI QUI).

Fino all'esito negativo del test, le persone di rientro da questi Paesi devono considerarsi in contumacia domiciliare fiduciaria.