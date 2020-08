Mastercard lancia Market Trends, il nuovo sistema di insight bancario

Si chiama Mastercard Market Trends la nuova piattaforma presso la quale gli istituti bancari possono consultare e analizzare i principali insight per studiare le variazioni del mercato finanziario e di consumo.

Grazie a Market Trends le banche potranno godere di un valido strumento per monitorare il mondo dei pagamenti

Mastercard decide di investire sulla business intelligence lanciando il Market Trends, un nuovissimo sistema di insight bancario. Ma di cosa si tratta? La nuova piattaforma sul web del colosso finanziario permette agli istituti bancari di accedere ad una vera e propria banca dati.

All’interno delle varie sezioni sono racchiusi i principali dati in grado di indicare le tendenze del mercato finanziario e del settore dei pagamenti. Questi dati sono fondamentali per analizzare in maniera efficace la direzione verso la quale sta virando il mondo commerciale e dei consumatori.

Ma c’è di più. Le statistiche si basano su informazioni derivanti non solo dal mercato finanziario italiano, ma anche dalle altre nazioni comprese nell’Unione Europea. Non è da escludere che in futuro il servizio possa espandersi anche oltre i confini del nostro continente. Questo aspetto è fondamentale per avere una visione d’insieme quanto più vicina e rispecchiante la realtà.

Le caratteristiche di Mastercard Market Trends

Per far sì che i dati visualizzati siano realmente utili per quanto riguarda le manovre finanziarie, essi sono raggruppati in diverse sezioni, in maniera tale che gli elementi siano facilmente fruibili dagli utilizzatori. Gli aspetti di maggiore interesse per quanto riguarda il Mastercard Market Trends sono sicuramente i report basati su 34 diversi mercati finanziari europei, che permettono una valutazione in tempo reale del mercato stesso.

Gli istituti bancari hanno però anche la possibilità di visualizzare il genere di carte emesse anche dalle banche concorrenti e la loro diffusione, così come un panorama completo delle varie tipologie di pagamento digitale presenti sul web, nonché il loro sviluppo.

A coloro che usufruiscono del Mastercard Market Trends viene infine permesso l’accesso alle varie ricerche di mercato locale ed europeo effettuate da Mastercard sia per quanto riguarda il settore dei consumi, sia per quello dell’industria.

