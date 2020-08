I grandi vini rossi che si abbinano meglio al tuo barbecue

Se hai in programma un barbecue questo fine settimana, o in una qualsiasi altra giornata di quest'estate, ti starai chiedendo quale vino scegliere che si abbini al meglio con la tua selezione di carne. Una scelta molto difficile soprattutto perché durante un barbecue, oltre all’accostamento con la carne presente, va selezionato un vino che sappia accompagnare le molteplici tipologie di preparazioni e di condimenti utilizzati. Carni precedentemente marinate, diverse salse e sughi usati per la grigliata, rendono la scelta di un vino sempre molto complessa, motivo per cui molte persone si arrendono e bevono birra o cocktails durante i loro barbecue.

Quale vino da abbinare al barbecue?

Saper scegliere il vino migliore non è quindi affatto semplice; che si tratti di cucina o di semplice svago, è sempre meglio informarsi per bene utilizzando una guida. Una cosa certa, è che bere vino rosso con moderazione aiuta a ridurre i livelli di obesità e di colesterolo cattivo; secondo uno studio condotto nel Regno Unito su 3 differenti gruppi da 3.000 persone, si è potuto riscontrare che il microbioma intestinale dei bevitori di vino rosso è più variegato. Questo, secondo il King's College di Londra dove è stato effettuato il test, è un beneficio a favore di che ne consuma anche solamente un bicchiere ogni 15 giorni. Oltre ad aiutare la salute personale, saper scegliere il vino giusto per un barbecue può davvero elevare il gusto del cibo ad un altro livello. Vediamo quali sono gli abbinamenti migliori tra i nostri vini rossi e i piatti più classici alla griglia:

Bistecca di controfiletto

Iniziamo con un vino prodotto nella nostra terra, il Pinot Nero, un patrimonio locale come la Fontina che consente ottimi abbinamenti con tagli magri come la bistecca di controfiletto. Un vino leggero dal sapore più acido che ti aiuterà a mantenere il palato pulito e a prepararti per il prossimo boccone di carne.

Hamburger

Con una bottiglia di Primitivo potrai gustarti al meglio il classico e intramontabile hamburger. Grazie al suo buon livello di acidità, questo vino è un partner ideale per carni con livelli di grasso medio-alti. Inoltre riesce ad adattarsi benissimo con i diversi condimenti come sottaceti, cipolle, ketchup e senape, esaltandone i sapori.

Salsicce

La salsiccia, altro grande classico del barbecue, richiede un vino con un tocco di dolcezza in più. Questa carne, durante la sua preparazione, viene spesso condita con delle spezie piccanti o saporite. Per questo motivo è consigliabile un vino più dolce come il Syrah, ad esempio, preferendolo a vini rossi molto stagionati e di conseguenza fermentati, poiché l'invecchiamento in legno tende ad accentuare il calore del peperoncino.





Bistecca alla Fiorentina

Questo famoso taglio di bistecca di Chianina, richiede un vino rosso corposo e ben strutturato capace di accompagnare al meglio il suo sapore. Grazie ai vitigni presenti nel nostro paese abbiamo molte opzioni a disposizione per abbinare la bistecca alla Fiorentina con un vino corposo: ad esempio un Chianti Classico oppure un Montepulciano d’Abruzzo che, grazie ai loro sentori di frutta rossa e di spezie, si sposano a meraviglia con questa carne cotta alla brace.

Costolette di maiale

Se stai preparando delle costolette alla griglia, le famose Pork Ribs, è meglio pensare ad un abbinamento con un buon vino come il Cabernet Sauvignon. Un vino robusto che si rivela un'ottima scelta per la maggior parte delle carni preparate con il barbecue, grazie al suo sapore forte e deciso e ricco di tannini.

Questo è solo un piccolo “assaggio” di come molti dei nostri vini possono accompagnare la carne preparata con un barbecue. Come abbiamo detto, il nostro paese offre una buona scelta rispetto a vini e carni di qualità; le combinazioni possibili sono davvero molte, non resta altro che accendere la brace e provare ma sempre bevendo responsabilmente.