Ubriachi al volante: due denunce e tre patenti "saltate" nel fine settimana

Controlli serrati, nel week end di Ferragosto, sulle strade del vercellese. Il particolare la Polizia Stradale si è concentrata sulla sicurezza lungo la Cremosina, così come richiesto da Questura, Prefettura ed enti locali dopo gli ultimi incidenti, e sulla strada di accesso alla Valsesia.

Nel corso dei controlli, due persone sono state denunciate per la violazione delle norme del Codice della Strada relative all'alcol. Un motociclista di 36 anni residente a Borgosesia è stato fermato con un un tasso alcolico di 1,28 mentre un automobilista 23enne del milanese aveva un tasso di 1,12 grammi per litro. Per entrambi sono scattate denuncia, ritiro della patente e decurtazione di 10 punti.

Verbale di 544 euro, ritiro della patente e decurtazione di 10 punti, invece per un automobilista biellese di 25 anni, fermato a Vercelli e positivo al controllo dell'alcoltest. Il giovane riceverà anche una segnalazione alla Prefettura.