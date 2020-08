Trovato morto nella sua abitazione

Dramma nella giornata di martedì a Valduggia, dove un uomo di 87 anni, Enzo Signorelli, è stato trovato morto nella propria abitazione. Intorno alle ore 11 una squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Varallo è intervenuta in Frazione Lebbia Superiore dopo che era stato chiesto l'intervento per il soccorso a una persona che non rispondeva. Arrivato sul posto, il personale il personale dei Vigili del Fuoco è entrato nell'abitazione interessata rinvenendo purtroppo il corpo senza vita dell'anziano. Sul posto anche il personale della Polizia Locale.