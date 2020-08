Perché trasferire malati Covid da Novara a Vercelli?

Dalla pagina di Alessandro Stecco, consigliere regionale (della Lega) e presidente della commissione sanità

Non mi torna. Non capisco perché se c'è un minicluster covid a Novara, con un tot di ricoverati (e non ancora in numero elevato, si conterebbero sulle dita di una mano), vi sia la necessità di trasferirne alcuni a Vercelli in malattie infettive.



Se Novara non ha posti, e mi pare strano avendo anche il Maggiore una struttura di malattie infettive sua oltre a un suo ospedale spoke provinciale a Borgomanero, perché rischiare anche l'unico ospedale spoke di Vercelli trasferendoci dei malati da fuori provincia?



Se fossimo in un momento di alta pressione di casi lo capirei, ma in questa fase non sarebbe meglio attivare un unico presidio come covid hospital - almeno fino a che i casi sono limitati - ed evitare disseminazioni in piu' ospedali?

Dobbiamo recuperare migliaia di esami e visite arretrati, una scelta strategica sbagliata si può pagarla cara rendendo difficile l'operatività pure in condizioni di quasi calma.

Chiedero' spiegazioni, ce ne saranno certamente ma voglio capire.