Campo Coni, decise con le società le regole per l'utilizzo dell'impianto

Si è svolta nella mattinata di martedì 18 agosto, una riunione per condividere le modalità di utilizzo della pista di atletica presso il Campo Coni.

Erano presenti, per il Comune di Vercelli, il vicesindaco Massimo Simion e l’assessore allo Sport Domenico Sabatino, mentre le Società utilizzatrici dell’impianto erano rappresentate da: Piero Volpiano per Atletica 78, Domenico Amato e Piero Gilardo per Uisp.

Nel corso dell’incontro, le società hanno manifestato il loro apprezzamento per i lavori eseguiti, e per la messa a disposizione della pista, anche se i lavori non sono completamente ultimati.

Entro la fine del mese di agosto, ci sarà un sopralluogo da parte di un tecnico abilitato appositamente incaricato dall’Amministrazione Comunale, per definire gli allestimenti necessari per ottenere l’agibilità dell’impianto. Solo dopo l’ottenimento sarà possibile un utilizzo a pieno regime.

Si è convenuto con le società che si continuerà a presidiare gli ingressi, in modo da poter garantire che le persone che accedono all’impianto siano regolarmente iscritte e assicurate da parte delle società stesse.

L’assessore Sabatino afferma: “Sono soddisfatto dei lavori eseguiti e mi auguro di poter ospitare al più presto competizioni agonistiche di livello”.

Il vicesindaco Simion aggiunge che: “L’Amministrazione Comunale sta realizzando un impegnativo programma che interessa molte realtà sportive cittadine, tutte meritevoli di attenzione e valorizzazione”.