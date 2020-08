Tentata estorsione al sindaco di Buronzo, nei guai un consigliere di minoranza

Incredibile vicenda a Buronzo dove un consigliere comunale di minoranza avrebbe fatto pressioni per mesi sul sindaco per metterlo in cattiva luce e farlo dimettere.

Una situazione che ha spinto Lorenzo Gozzi, eletto nel 2019, a sporgere denuncia e ha portato la Polizia di Stato, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura, a ottenere un provvedimento cautelare di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dal sindaco.

Le indagini della Squadra Mobile erano partite dalla denuncia di Gozzi per le continue pressioni ricevute dal consigliere d’opposizione (che lo minacciava di far ricorso alla Corte dei Conti) al fine di farlo dimettere dall’incarico di capo della giunta.

Pressioni, a quanto emerso dall’inchiesta, del tutto ingiustificate. Il pubblico ministero, in base agli elementi raccolti, ha denunciato in stato di libertà per tentata estorsione il consigliere di minoranza, ottenendo per lui l’ordinanza di divieto di comunicare e avvicinarsi al primo cittadino e ai luoghi da lui frequentati.