Fugge all'Alt della Stradale: maxi multa al centauro che guidava con la patente revocata

Non si è fermato all'Alt degli agenti della Stradale – impegnati in un controllo di routine a Valduggia - ed è fuggito con la moto, mettendo anche a rischio l'incolumità dei poliziotti. Ma la fuga del centauro non è durata molto: grazie alla particolare grafica della moto e ad alcuni dettagli dell'abbigliamento del centauro, la Polizia stradale ha avviato attente indagini, visionando le videocamere di sorveglianza della zona e anche di Borgosesia e riuscendo a risalire all'identità dell'uomo e a capire quale fosse il motivo della fuga. Il centauro, infatti, è risultato essere un 56enne domiciliato a Valduggia, noto alle forze dell'ordine e che, dal 2017, non aveva più la patente poiché gli era stata revocata.

Per l'uomo sono così scattate la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, una sanzione da 5.110 euro per aver guidato con la patente revocata oltra a un'altra sanzione che verrà decisa dalla Prefettura per non essersi fermato all'Alt degli agenti.