Galleria Frascotti, ordinanza urgente. "La sicurezza deve essere una priorità per tutti"

Il crollo di parte dell’intonaco interno della Galleria Frascotti ha creato non poca apprensione a Borgosesia: «Fortunatamente nessuno si è fatto male – commenta il sindaco Paolo Tiramani – ma adesso basta: la sicurezza dei miei cittadini per me viene prima di tutto, dunque ho firmato stamattina stessa un’ordinanza sindacale con la quale intimo alla proprietà di intervenire in modo definitivo e risolutivo sul manufatto, visto che il precedente intervento (risalente solo a pochi mesi fa) nonostante le rassicurazioni non ha sortito gli effetti dovuti».

E’ arrabbiato e determinato, Paolo Tiramani, mentre osserva i calcinacci a terra ed inevitabilmente pensa a ciò che sarebbe potuto accadere se il distacco fosse avvenuto in ore diurne, quando il passaggio sotto la galleria è piuttosto intenso: «E’ inaccettabile che i borgosesiani non possano camminare sicuri nella nostra città – dice – eppure avevamo affrontato prontamente la situazione già a gennaio, quando alcuni cittadini ci avevano segnalato qualche scrostamento: l’assessore all’Urbanistica Eleonora Guida si è immediatamente attivata, e sembrava che tutto fosse sistemato. Invece la serietà con cui noi abbiamo affrontato il problema non ha evidentemente trovato riscontro sufficiente».

È l’assessore Guida a riepilogare i fatti: «Tutto è cominciato il 21 gennaio, quando abbiamo ricevuto la segnalazione di un cittadino e l’abbiamo girata alla Polizia Municipale che ha effettuato prontamente un sopralluogo – spiega – a seguito del quale è stato emesso un verbale con intimazione di messa in sicurezza immediata. Il giorno seguente, 22 gennaio, l’Ufficio Tecnico ha provveduto a transennare l’area e l’Ufficio Urbanistica, il 23 gennaio, ha avviato il procedimento per la sicurezza ed il decoro, dando alla proprietà 7 giorni di tempo prima di emettere un’ordinanza del Sindaco».

L’intervento richiesto dall’Ufficio Urbanistica chiedeva di eseguire le opere eliminando le problematiche di infiltrazione, ripristinare il decoro e quindi emettere una relazione di fine lavori a garanzia di tutto ciò: «Abbiamo anche convocato la proprietà, una società immobiliare, presso i nostri uffici, offrendo la massima disponibilità per le valutazioni sui lavori da eseguire. Da parte loro – spiega ancora l’assessore Guida – i proprietari hanno immediatamente preso in mano la situazione ed il I febbraio hanno dato avvio ai lavori, il 13 febbraio hanno inviato una relazione strutturale assolutamente rassicurante e infine il 28 febbraio hanno trasmesso ai nostri uffici la dichiarazione di fine lavori. Inoltre – ci tiene a specificare Eleonora Guida – la proprietà ha garantito un monitoraggio continuo della situazione, al fine di evitare il ripetersi delle infiltrazioni all’origine dei problemi all’intonaco: tutto lasciava pensare che ormai la situazione fosse sotto controllo. Il 23 marzo la pratica è stata chiusa e non avremmo certo pensato che a distanza di soli 5 mesi il problema potesse ripresentarsi!».

A questo punto, il Comune esige un intervento immediato: «Con l’ordinanza di oggi – conclude Paolo Tiramani – chiedo un intervento immediato e risolutivo e nello stesso tempo chiediamo di garantire il passaggio anche durante i lavori, perché a febbraio durante i lavori la galleria era stata chiusa e si erano creati non pochi problemi. Confidiamo che la proprietà stavolta risolva celermente, seriamente e definitivamente la questione».