Tra dimissioni e revoche, agosto agitato in Comune a San Germano

Agosto agitato a San Germano, dove l'amministrazione comunale guidata da Michela Rosetta deve registrare, nel giro di pochi giorni, le dimissioni dell'assessore al Bilancio, Giorgio Carando, e del consigliere comunale Sergio Pizzale, ma anche la decisione del primo cittadino di revocare l'incarico di segretario comunale a Stefano Scaglia, sciogliendo la convenzione per la gestione del servizio.

Un terremoto per un centro di modeste dimensioni come San Germano - dove, tra l'altro l'amministrazione comunale era stata riconfermata con percentuali record solo due anni fa - che, forse, verrà spiegato nel corso del Consiglio comunale convocato d'urgenza per le 21 di giovedì.

All'ordine del giorno ci sono la surroga del consigliere dimissionario, la sostituzione dell'assessore Carando e il tema della gestione del servizio di segreteria. Un tema delicato, quest'ultimo: all'origine della decisione ci sarebbe il venir meno del rapporto fiduciario tra sindaco e dirigente - che svolge la sua attività anche per i Comuni di Pezzana, San Giacomo Vercellese, Costanzana e Desana con piena soddisfazione dei rispettivi amministratori, a quanto è dato sapere. Ma poco altro trapela, così come, al momento, non sono pubbliche le motivazioni che hanno portato alle dimissioni dei due amministratori comunali. Difficile pensare, comunque, che si tratti di episodi non collegati tra loro.