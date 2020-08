Discoteche chiuse e mascherina obbligatoria anche all'aperto (nei luoghi della movida)

Gli appelli al buonsenso e al rispetto delle misure anti-Covid non sono bastati. Così, con un provvedimento ampiamente a annunciato, che sarà in vigore su tutto il territorio nazionale, e non modificabile da ordinanze regionali, il Governo ha disposto la sospensione delle attività del ballo, all’aperto e al chiuso, che abbiano luogo in discoteche e in ogni altro spazio aperto al pubblico.

Inoltre, viene stabilito l'obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto dalle 18 alle 6 del mattino nei luoghi dove c’è rischio di assembramento, quindi nei luoghi in cui ci sono locali pubblici, piazzette molto frequentate e punti di incontro.

L'ordinanza ha validità dal 17 agosto al 7 settembre. Intanto, sindaci e sanitari ricordano che il buonsenso non deve mai venire meno.

Dunque massima attenzione a utilizzare correttamente la mascherina, lavarla e sostituirla con frequenza e igienizzare frequentemente le mani.