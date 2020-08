Alpinisti in difficoltà tra Valsesia e Valle Anzasca, soccorsi in azione

Intervento in corso per i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese tra Valsesia e Valle Anzasca dove 3 alpinisti lombardi sono rimasti bloccati salendo verso la Punta Grober intorno a 3000 metri di quota.

Nonostante condizioni meteorologiche avverse, causa nebbia, l’eliambulanza del 118 è riuscita a portare in zona una squadra di soccorritori e a recuperare 2 alpinisti. In seguito la nebbia si è nuovamente chiusa intorno alla cima rendendo impossibile il recupero del terzo alpinista e di un soccorritore che si trova con lui.

I due hanno iniziato a scendere a valle a piedi mentre l’elicottero si trova in stand by ad Alagna Valsesia in attesa di un miglioramento. Collabora il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.