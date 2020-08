Partite a carte, tombola, servizio bar: il centro anziani torna a pieno regime

Riaperto dal I agosto, il Centro Incontro Fratelli Allegra di Borgosesia ha ripreso a funzionare come nel periodo pre-emergenza sanitaria, aggiungendo tutte le accortezze per garantire ai frequentatori la massima tranquillità e sicurezza, ma a quanto pare gli anziani che erano soliti incontrarsi nei locali dell’ex Albergo Unione temono ancora di correre rischi e quindi sono pochi coloro che hanno ripreso a ritrovarsi al centro per scambiare quattro chiacchiere e trascorrere del tempo in compagnia.

«In questi giorni ho partecipato ad una riunione al centro incontro – spiega Francesco Nunziata, consigliere comunale che rappresenta il Comune di Borgosesia nel direttivo del Centro – ed ho avuto modo di vedere di persona come la gestione della struttura sia impeccabile, e come tutti i volontari, guidati dal presidente Giuseppe Bolcato, si diano da fare per offrire servizi e sicurezza agli avventori. Mi sento dunque di invitare personalmente tutti gli anziani, anche in veste di Assessore ai Servizi Socio-Assistenziali dell’Unione Montana Valsesia, a frequentare serenamente questo luogo di incontro, molto importante per poter ritrovare una socialità normale, fondamentale per il benessere psichico e anche fisico di ciascuno, dopo il lungo isolamento imposto dal periodo di maggior incidenza del Covid».

Il presidente del Centro Fratelli Allegra, Giuseppe Bolcato, ricorda le attività proposte: «Dal I agosto abbiamo ripreso a giocare a carte, nel nostro spazioso terrazzo, dove vengono rispettate tutte le distanze e sanificati gli strumenti di gioco, per questo ogni giovedì proponiamo la tombola, che prevede ricchi premi in natura. A maggio – continua Bolcato – tutti i locali sono stati sanificati, e continuiamo a disinfettare ogni sera tavolini e sedie: grazie a questa attenzione assoluta, si può stare all’interno nel salone bar, indossando la mascherina, e si possono consumare caffè e bibite in tutta sicurezza».

Il presidente e il suo staff stanno pensando a riattivare, appena sarà possibile, anche altre attività al momento sospese: «Speriamo che tutto proceda bene – aggiunge Bolcato – e dunque potremo riprendere i nostri pomeriggi danzanti con orchestra, le vacanze e le gite di un giorno, che al momento non possiamo organizzare, così come i pranzi e le cene che tanto ci piacevano. La ripresa della ginnastica dolce – aggiunge Bolcato – mi auguro possa avvenire già ad ottobre: appena ne sapremo di più, lo comunicheremo agli utenti. Per ora invito tutti i soci e simpatizzanti a tornare a frequentare il nostro centro, dove potranno trascorrere un pomeriggio di spensieratezza e divertimento, di cui alla nostra età c’è tanto bisogno».

Il Centro Incontro Fratelli Allegri ospitava anche Mensa Amica, al momento sospesa, ma con ottime prospettive: «Stiamo eseguendo tutte le valutazioni del caso, con la massima accuratezza – conclude infatti il consigliere Francesco Nunziata – e mi sento di dire che, con tutte le necessarie precauzioni, molto probabilmente riusciremo a riavviare Mensa Amica già dal I settembre».