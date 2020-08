Un altro milione e mezzo di euro per il nuovo polo scolastico alla Garrone

Scuole innovative, il progetto che prevede la costruzione di un nuovo complesso scolastico all’avanguardia, a zero impatto ambientale, nell’area dietro la ex caserma Garrone a Vercelli, ha ottenuto il via libera dall’Inail a un incremento di risorse rispetto allo stanziamento iniziale.

“Non è stato semplice - dice il Presidente della Provincia di Vercelli Eraldo Botta - ma, alla fine, dopo riunioni, viaggi a Roma, telefonate, siamo riusciti a far comprendere quanto importante sia questo progetto per l’intera città e siamo riusciti a portare a casa 1,5 milioni di euro in più, un risultato incredibile”.

“Con queste risorse - precisa il consigliere con delega all’Edilizia scolastica Gian Mario Morello - riusciremo a elevare i livelli di fruibilità degli spazi a favore della cittadinanza tramite l’utilizzo di materiali e tecnologie che l’evoluzione in campo energetico mette a disposizione per questo tipo di interventi. Stiamo per avviare un progetto eccezionale per la città di Vercelli - prosegue Morello - che offrirà spazi confortevoli e moderni ai ragazzi e offrirà nuovi spazi alla cittadinanza. Il nostro obiettivo resta quello di concludere le opere entro il 2023”. leggi anche: PORTA MILANO: DUE SCUOLE EPR FARI RINASCERE IL QUARTIERE