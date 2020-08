Piatto, investe un capriolo con la moto, grave un uomo di 52 anni

Sono molto gravi le condizioni del 52enne residente in zona ricoverato all'ospedale di Ponderano a seguito del forte impatto con un capriolo. L'animale è stato rinvenuto a distanza. I sanitari del nosocomio al momento non considerano il centauro in pericolo di vita e stanno adoperandosi per salvarlo dall'amputazione di un arto. In queste ore il biellese si trova in sala operatoria. A soccorrerlo per primo è stato lo stesso primo cittadino Enzo Giacomini.

Ore 8 - E' stato ricoverato all'ospedale, in codice rosso, un motociclista su Yamaha di circa 52 anni a causa del violento impatto contro un capriolo che ha attraversato la strada in frazione Borgonuovo, nelle vicinanze dell'abitazione del sindaco di Piatto. L'incidente è successo stamattina intorno alle 6 sulla provinciale 208 tra Bioglio e Piatto.

Sono intervenuti i Vigili del Fuoco, l'equipe medica del 118 e i Carabinieri. L'uomo è stato trasportato, per il momento, al pronto soccorso dell'ospedale di Ponderano. Il capriolo morto e la moto sono state spostate della sede stradale. I militari stanno procedendo ai rilievi del caso.