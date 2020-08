Sostegno, con l'auto giù da un dirupo per 40 metri. Donna ferita

L'incidente è accaduto intorno alle 16,30 della giornata di oggi, 14 agosto, nella strada provinciale 64 nel comune di Sostegno, in regione Asei. Una donna di 61 anni residente a Gaglianico, alla guida di una Mercedes classe A, è uscita di strada e dopo aver abbattuto il guardrail ha compiuto un volo di 40 metri giù per la riva evitando anche un grosso palo dell'energia elettrica. Le circostanze dell'incidente sono ancora in corso di accertamento anche perchè la strada, a quell'ora, era asciutta. Ad allertare la centrale operativa del 112 è stato un automobilista di passaggio. Sono intervenuti i Vigili del Fuoco che hanno riportato la donna sulla sede strada grazie al toboga. Viabilità affidata ai Carabinieri di Masserano mentre i sanitari del 118 hanno trasportato con l'ambulanza la donna all'ospedale di Ponderano.