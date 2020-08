In auto con un taser: denunciato 32enne

I carabinieri della stazione di Crescentino hanno deferito una persona per porto abusivo d’arma.

Una pattuglia della stazione di Crescentino, nel pomeriggio di ieri, lungo la strada Ghiaro, procedevano al controllo stradale di un furgone, a bordo del quale vi era alla guida un 32 enne di Villanova Monferrato, T.S., che appariva alquanto nervoso durante le fasi dell’identificazione. I carabinieri decidevano di procedere all’ispezione del mezzo, rinvenendo all’interno del vano porta oggetti un taser elettrico, sequestrato in quanto non è consentito avere tale apparecchio con sé se non all'interno della propria casa dove viene ammesso per la difesa personale.

Al contrario dello spray irritante al peperoncino, normato dal DM n. 103/2011, in Italia non è mai stato adottato un decreto ministeriale relativo al taser: il dissuasore elettrico, dunque, non può essere portato con sé fuori casa e chi viene trovato in possesso, per strada, di un dissuasore elettrico viene denunciato per porto abusivo d’arma.

T.S. è stato perciò deferito per possesso di oggetti atti ad offendere alla Procura della Repubblica di Vercelli.