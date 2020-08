Gli propongono "serate galanti" con una ballerina e gli estorcono 10mila euro

Gli fanno balenare la prospettiva di un incontro galante con una ballerina del night e, in pochi mesi, si fanno consegnare un'ingente somma di denaro. Diecimila euro la cifra accertata, ma la somma potrebbe essere decisamente più elevate.

Tre persone sono state identificate e denunciate, dai carabinieri della stazione di Buronzo hanno identificato, con le accuse di circonvenzione di incapace ed estorsione. Si tratta di due stranieri dell'Est e di un italiano, nei confronti dei quali il Gip ha emesso misure cautelari per evitare che possono nuovamente colpire.

La vittima, un 51 enne del posto affetto da grave deficit cognitivo, nei primi giorni di maggio, si era confidata con un assistente dei servizi sociali raccontando la situazione di disagio psicologico che era costretto a sopportare da alcune settimane.

L’uomo, alcuni mesi prima, era stato avvicinato da un suo conoscente che, con la promessa di portarlo in un night della provincia di Vercelli per avere un incontro galante con una ballerina, gli aveva in più riperse chiesto ingenti somme di denaro. L'uomo, attirato dalla proposta, aveva prelevato forti somme di denaro, dilapidando nell’arco di diversi mesi la propria pensione e quella della madre, consegnando il denaro al suo conoscente, con la promessa di ottenere la gratificazione a sfondo sessuale.

L’assistente sociale, preoccupato dall’aggravarsi dello stato psicologico del suo paziente, aveva però avvisato i carabinieri della stazione di Buronzo che hanno così iniziato una serie di indagini, anche patrimoniali, accertando la veridicità della confidenza fatta dal circuito.

Durante l’attività di indagine, i carabinieri osservavano però, che oltre al presunto amico, si erano fatti avanti anche altri due soggetti, tra cui uno che accompagnava con la propria auto il malcapitato nel locale, nonché il gestore del night stesso. Il poveretto, a un certo punto, aveva però deciso di smettere e i tre, allora, sono passati alle maniere forti, minacciandolo di fare del male all’anziana madre, se non avesse continuato a pagare, tentando di estorcergli altro denaro.

Gli accertamenti patrimoniali hanno permesso di scoprire che la vittima, solo negli ultimi mesi, aveva consegnato oltre 10mila euro ai tre malfattori. Si presume, tuttavia, che la cifra possa essere molto più elevata, considerato che la vicenda andava avanti da diversi mesi.

Nella mattinata di giovedì, sono stati emessi dal Gip del Tribunale di Vercelli dei provvedimenti cautelari notificati in data odierna nei confronti dei tre soggetti, di cui due stranieri dell’est Europa, allo scopo di evitare che possano reiterare anche in futuro le condotte criminose.