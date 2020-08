Tamponi a chi rientra dall'estero: anche una mail per prenotare

Sono moltissime le persone che, da venerdì mattina, hanno iniziato a telefonare ai numeri messi a disposizione dall'Asl per prenotare i tamponi in vista del rientro da Grecia, Spagna, Malta e Croazia, stati per i quali, da giovedì, l'esame è divenuto obbligatorio in considerazione della complessa situazione sanitaria che stanno vivendo.

"I numeri dei nostri centralini di Vercelli e Borgosesia rimangono attivi - fa sapere l'Asl in una nota stampa diffusa nel pomeriggio di venerdì - ma precisiamo che è possibile anche scrivere una mail all’indirizzo segnalazioni.<wbr></wbr>covid@aslvc.piemonte.it fornen<wbr></wbr>do i seguenti dati: cognome e nome; data di nascita; codice fiscale; residenza completa con indirizzo numero civico città; telefono; mail; data del rientro; luogo da cui si rientra. Tutti i dati devono essere completi per ogni persona e sarà nostra cura ricontattare gli interessati per fornire data appuntamento".