Perché usare una borsa personalizzata come gadget?

La borsa è un oggetto che affonda le sue radici nell’Antico Egitto, come testimoniano alcuni geroglifici. Per secoli è stata un accessorio maschile, ma nel tempo ha mutato forma, seguendo le trasformazioni della società. Per Sigmund Freud la borsa, in particolare quella femminile, era molto più di un mero accessorio alla moda. Certo, oggi il nostro approccio nei confronti di questo accessorio è cambiato a tal punto da essere utilizzato come mezzo pubblicitario. Una borsa personalizzata si adatta a tutti i desideri e può essere declinata in diversi modi, può essere realizzata con molti materiali e una moltitudine di colori sono possibili. Per il lancio di una borsa di comunicazione, tutte le opzioni sono possibili, bisogna solo lasciare spazio all'immaginazione e identificare le esigenze dei vostri clienti. Certo, non potete soddisfare tutti, dovete comunque adattare la vostra borsa regalo a clienti mirati assicurandovi di raggiungere il vostro scopo. Creare il profilo cliente perfetto rimane un approccio davvero essenziale come parte di una strategia di comunicazione con un oggetto come la borsa.Tutti hanno già avuto borse personalizzate con logo, ma a cosa servono questi oggetti di marketing facili da usare e trasportabili? Questi oggetti in tessuto o carta servono a mantenere un rapporto commerciale o pubblicitario con i propri clienti. Distribuite in massa, queste borse sono un gadget promozionale formidabilmente efficace perché influenzano, attraverso la loro eleganza e praticità, il modo in cui l'acquirente consuma.





Un borsa personalizzata è un accessorio multiuso

Che sia per completare il vostro outfit o per riporre i vostri effetti personali, una borsa personalizzata risulta essere multiuso. Molto pratica, potetei usarla contemporaneamente per andare in spiaggia, in ufficio, per fare la spesa o anche quando siete in viaggio. Tutto è permesso per rendere la borsa promozionale più stilosa ed elegante. Nella realizzazione di questi oggetti si punta soprattutto a un concept che rifletta al meglio l'immagine di un marchio, valorizzando al contempo quella dei clienti.





Con quali materiali vengono realizzate le borse promozionali?

La classica borsa pubblicitaria è realizzata in cotone, nylon, polipropilene, raso o più spesso in tela . Dal peso di pochi grammi e disponibili in diversi colori, le borse personalizzate o le tote bags vengono utilizzate come supporto di comunicazione personalizzato. Molto spesso biodegradabili, possono essere abbinate a borracce o altri gadget con grafica e colori identici. Disponibili in un'ampia varietà di modelli, le borse personalizzate possono essere anche in carta di lusso, carta Kraft o in juta. Con la loro eleganza, il loro design e l'estetica fluida, queste borse consentono la fidelizzazione del cliente a basso costo oltre al loro prezzo molto contenuto. Prodotte per veicolare efficacemente un messaggio pubblicitario, questi oggetti rappresentano il miglior canale per la comunicazione imprenditoriale.





Ruolo delle tote bags personalizzate

Le tote bags, conosciute anche come shopping bags, sono nate come ampie e pratiche borse dove poter infilare di tutto, per poi diventare un vero e proprio “must”, che tutti devono avere. Le tote bags personalizzate non sono altro che grandi e semplici “sacchetti” aperti nella parte superiore e privi di chiusure e zip per comodità, prodotte solitamente in stoffa resistente e dotate di due manici paralleli, abbastanza ampi da poterle portare sulla spalla. Di piccole o medie dimensioni, le tote bags possono essere personalizzate a seconda dell'azienda, della sua linea editoriale e della sua strategia di marketing. Spesso utilizzate come mezzo ideale per la comunicazione aziendale, aiutano ad aumentare la visibilità dell'azienda e, di conseguenza, la ricerca dei clienti. Questa borsa personalizzata viene spesso utilizzata in occasione di importanti eventi promozionali come fiere, forum, mostre e spettacoli. Facilmente ripiegabile, questo contenitore, qualunque sia il formato e la consistenza, riproduce il nome e i recapiti dell'azienda oltre al suo logo. Portando uno slogan, la tote bag può diventare anche multiuso al di là della sua funzione pubblicitaria.

La borsa pubblicitaria personalizzata come mezzo di comunicazione

La borsa personalizzata ha acquisito negli anni un'immensa notorietà, grazie alla società dei consumi. Poiché le vendite dipendono fortemente dal business e dal social marketing, questo strumento è adatto a tutte le aziende e prodotti, indipendentemente dal profilo dell'utente. Questi strumenti possono essere dedicati a contenere cosmetici, regali di Natale, libri e articoli culturali o abbigliamento. In base al target di clientela e alla natura dei prodotti venduti, la borsa deve essere impeccabile e il più attraente possibile per invogliare il cliente all'acquisto. Tutto deve essere perfetto, dalla dimensione al disegno da stampare, compresi i colori e il materiale per questi gadget personalizzati.