Pro Vercelli, ritiro a Varallo

Dalla FC Pro Vercelli riceviamo e pubblichiamo

Sarà la Valsesia, e precisamente il Comune di Varallo, ad ospitare il ritiro estivo della F.C. Pro Vercelli 1892.

L’obiettivo della nuova Società, come dichiarato, è quello di creare un forte legame con la città ed il territorio circostante e, in questo senso, si è deciso di individuare nella località valsesiana la sede degli allenamenti in preparazione alla stagione 2020/2021 di Lega Pro, per rendere omaggio ad una delle eccellenze della provincia vercellese.

Nei prossimi giorni le “Bianche Casacche” si raduneranno allo stadio “Silvio Piola” per i consueti test di inizio stagione, per poi partire – dopo qualche giorno – alla volta di Varallo.

In tal periodo, la Società metterà a disposizione dei tifosi un pullman per assistere alle partite amichevoli che saranno organizzate. Sicuramente ci sarà un test con la formazione locale, l’A.S.D. Dufour Varallo: date e avversari saranno comunicati successivamente.

La scelta della sede del ritiro della F.C. Pro Vercelli 1892 è stata possibile grazie alla preziosa collaborazione del Deputato e Sindaco di Borgosesia Paolo Tiramani, del Sindaco di Varallo e Presidente della Provincia Eraldo Botta, dell’Amministrazione comunale di Varallo e della Provincia di Vercelli.

La stagione è alle porte, la F.C. Pro Vercelli 1892 inizia nel migliore dei modi a scaldare i motori.