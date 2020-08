Incendio di Palazzolo: i risultati delle analisi di Arpa sull'aria

"Il monitoraggio non ha evidenziato la presenza nell’aria di inquinanti in concentrazioni superiori ai limiti di rilevabilità strumentale": lo scrive Arpa Piemonte, nel report relativo all'incendio scoppiato l'altra notte sul piazzale del deposito di Vescovo, a Palazzolo.

La ditta si occupa di attività di deposito e messa in riserva di rifiuti pericolosi e non pericolosi, di operazioni di recupero e riciclo recupero sostanze organiche, riciclo recupero dei metalli e riciclo e recupero di altre sostanze inorganiche di rifiuti non pericolosi, nonché di trattamento e messa in sicurezza di veicoli a motore e rimorchi fuori uso. L'incendio, scoppiato intorno alle 22,30, è stato spento intorno a mezzanotte dai Vigili del Fuoco, accorsi in forza nell'area dell'azienda.

"I tecnici di Arpa Piemonte sono stati allertati dai vigili del fuoco e hanno iniziato a monitorare l’abitato di Palazzolo e i territori limitrofi, in direzione di Trino, per verificare eventuali aree interessate dalla ricaduta dei fumi, sulla base delle condizioni meteorologiche presenti al momento dell'incendio - si legge nel report -. Il monitoraggio è stato condotto con l'utilizzo di strumentazione da campo per la ricerca di possibili parametri della combustione (monossido di carbonio e composti organici volatili), tenendo conto della velocità e della direzione del vento".

Rassicuranti, come si è detto, gli esiti del monitorgaggio.