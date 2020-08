Crescentino: 6 persone in isolamento. L'appello del sindaco: "Rispettiamo le regole"

Nessun positivo, né a casa né in ospedale, ma sei cittadini in quarantena fiduciaria dopo essere rientrati dall'estero. Il sindaco di Crescentino, Vittorio Ferreo, traccia il bilancio settimanale della situazione epidemiologica in città, raccomandando ai concittadini di mantenere alta l'attenzione, rispettare le regole ed evitare situazioni di rischio.

"Rimane invariata la situazione epidemiologica nella nostra Città. Si registrano solamente 6 isolamenti fiduciari per persone rientrate dall’estero - spiega Ferrero -. Si raccomanda a tutti di continuare a seguire le linee guida del Ministero della Salute per una ripartenza nella sicurezza di tutti: indossare sempre la mascherina nei luoghi chiusi e ove sia impossibile mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro".

Nel corso dell'epidemia, Crescentino ha registrato il decesso di 27 persone risultate positive al Covid19, mentre altri 85 residenti hanno superato la malattia e sono stati dichiarati virologicamente guariti.