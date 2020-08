Scuole materne, elementari e medie: 160mila euro di lavori per tornare in classe in sicurezza

E' di 160mila euro la previsione di spesa per gli interventi che l'amministrazione comunale deve effettuare per adeguare le scuole d'infanzia, elementari e medie vercellesi in vista della ripresa delle lezioni, il 14 settembre prossimo.

Una corsa contro il tempo, soprattutto negli istituti in cui occorrerà effettuare anche opere di “edilizia leggera” per creare spazi più funzionali alle norme relative al distanziamento sociale e alla tutela della salute.

Una recente delibera di giunta individua il lotto di istituti sui quali intervenire: le scuole dell’infanzia Alciati di via Pastrengo, Korczak di via Stara, Castelli di corso Adda e Andersen di via Natale Palli; le primarie Ferraris di piazza Cesare Battisti, Rodari di via Borsi, Bertinetti di via degli Zuavi, Rosa Stampa di via Cappellina e la media Avogadro di via Gioberti. La buona notizia è che, in molti casi, gli interventi riguardano l'acquisto di banchi e arredi adeguati o la riqualificazione di spazi esterni, spesso, purtroppo poco sfruttati nell'attività didattica. Tuttavia non mancano anche interventi di edilizia per la creazione di nuovi spazi e refettori più ampi degli attuali.

In particolare: alla materna Alciati è prevista la creazione di nuovi locali mediante la realizzazione di tramezze interne che andranno a dividere i saloni posti a piano terra e al primo piano. Il portico, a piano terreno, verrà chiuso per creare un nuovo locale refettorio. Inoltre, nell'area esterna in comune con la primaria Bertinetti, verranno opportunamente suddivisi gli spazi, in modo da non creare commistione.

Lavori di muratura in vista anche alla Korczak, dove verrà diviso il salone per creare due nuovi spazi didattici; nello storico edificio di via Stara verrà anche riqualificato il giardino interno, rifacendo la recinzione che delimita l'area a servizio del nido Aquilone e operando su piante e arbusti.

Alla materna Castelli è prevista la costruzione di nuovi servizi igienici nel piano seminterrato recuperando quelli dismessi e oggi utilizzati come magazzino.

Nuovi spazi anche per la scuola elementare Ferraris dove verranno create aule ristrutturando gli spazi in precedenza destinati agli uffici amministrativi e lavori di riconversione dei locali anche alla Rodari: verranno create nuove aule in un locale attualmente utilizzato come deposito e anche negli ampi spazi presenti al piano rialzato e al primo piano.

Infine, nella scuola media Avogadro, dove gli spazi necessari sono stati creati attraverso la ridistribuzione degli spazi e lo spostamento di vaste armadiature, sarà necessario sanificare e ritinteggiare alcuni locali. Gli interventi “strutturali” costeranno complessivamente 144mila euro; i rimanenti denari verranno spesi per la sostituzione di banchi doppi con banchi singoli, l'acquisto di banchetti componibili per le materne e di nuovi armadi per svariate scuole.