Covid 19, due positivi a Santhià. Sono giovani e asintomatici

"Purtroppo, in linea con quanto avviene in Italia, in questo periodo assistiamo a un leggero incremento dei positivi al Covid-19. Da questa settimana a Santhià due nostri concittadini molto giovani sono risultati positivi al Coronavirus: stanno bene e non presentano sintomi e proprio qui sta la pericolosità del virus nei più giovani. In quanto spesso asintomatici, i giovani possono infatti infettare, anche inconsapevolmente, adulti e anziani che invece, a causa dell’età e magari di malattie già presenti, potrebbero subire conseguenze da un’infezione di Coronavirus ben più complesse e serie". Lo ricorda il sindaco di Santhià, Angelo Cappuccio, che molto si è speso per promuovere comportamenti attenti e rispettosi delle regole.

"Chi ha avuto contatti con i due giovani è già stato contattato direttamente dai Servizi di Igiene e Sanità Pubblica dell'Asl Vercelli - prosegue il sindaco -. La procedura, come sappiamo, è ben collaudata e non servono allarmismi non giustificati in quanto Asl riesce a monitorare con attenzione le diverse realtà. In questi giorni sono a carico dei sindaci, su indicazione di Asl, le ordinanze di isolamento per chi risulta positivo oppure di quarantena volontaria per chi rientra dall’estero".

Cappuccio ricorda che i positivi hanno l'obbligodi rrestare in casa in isolamento fino a che i tamponi, due per l'esattezza effettuati a distanza, risultino negativi. Per quanto riguarda invece chi rientra dall'estero è obbligatoria la quarantena volontaria che viene sempre indicata dall’Asl e notificata tramite ordinanza del sindaco.

"Ora più che mai occorre rispettare le regole: distanziamento interpersonale di almeno un metro, uso della mascherina nei luoghi chiusi o quando non siamo certi di rispettare la distanza minima di un metro, lavarsi frequentemente le mani", conclude il sindaco.