Incendio a Palazzolo, allarme rientrato

E' rientrato nella notte l'allarme per l'incendio scoppiato alla Vescovo di Palazzolo, azienda che si occupa di smaltimento di rifiuti riciclabili.

Il rogo, che aveva creato preoccupazione anche tra i residenti della vicina Trino, è stato poi messo sotto controllo in tarda serata dal personale dei Vigili del Fuoco intervenuto con diverse squadre.

Nella serata di lunedì, in via del tutto precauzionale, il sindaco di Trino, Daniele Pane, aveva anche invitato i concittadini a tenere le finestre chiuse in attesa di capire eventuali conseguenze del rogo sulla qualità dell'aria.

Sul posto, per gli accertamenti sull'origine del rogo, anche i carabinieri di Trino.