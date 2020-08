Eventi annullati per il focolaio Covid

Sono stati annullati, a scopo precauzionale, i due concerti organizzati nel prossimo fine settimana nell'ambito della rassegna "NotTe d'Estate" e anche il festiva delle birre artigianali che doveva svolgersi in parco Kennedy dal 20 al 23 agosto e organizzato dall'associazione Sapori dal mondo.

La giunta comunale ha preso la decisione nella mattina di martedì, in considerazione dell'emergenza sanitaria che si è creata a causa del focolaio Covid registrato nella comunità dominicana di Vercelli.

Si tratta di un provvedimento di tipo precauzionale, adottato per evitare ogni possibile situazione che metta a rischio la salute dei vercellesi, favorendo il diffondersi del virus.

Intanto si attendono gli esisti dei nuovi tamponi effettuati sulle persone venute in contatto con i positivi contagiati in ambito familiare o nei club dominicani della città: l'obiettivo è raggiungere con gli esami tutte le persone che siano state a contatto con positivi, verificati o potenziali, per evitare che il virus possa raggiungere qualche persona "fragile".