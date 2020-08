Concerti di ferragosto a rischio per il focolaio Covid?

Dopo il rinvio dei concerti della Jovaband e della Camerata Ducale c'è attesa per capire se il focolaio Covid che si è sviluppato a Vercelli nella comunità dominicana metterà a rischio anche gli altri appuntamenti dell'estate vercellese.

I due prossimi appuntamenti in programma sono stati organizzati a ridosso di Ferragosto: in piazza Cavour, il 14 agosto, il cartellone prevede il concerto di Vanna Isaia con la suo show "Music in red" intervallato dall'esibizione di ballo di Ar.Sa Dance, mentre, per la sera di Ferragosto, l'appuntamento è con il rock.

Il Comune, verosimilmente, si riserverà ancora qualche verifica prima di decidere un eventuale annullamento: gli spettacoli erano stati organizzati per offrire un'occasione di intrattenimento a chi avrebbe trascorso il ferragosto in città e dunque è comprensibile che la decisione di rinviare o annullare i concerti sarà accuratamente vagliata. Altra possibilità, ventilata nei giorni scorsi, è quella dl un'ordinanza che imponga l'utilizzo della mascherina anche all'aperto come misura preventiva.

Nell'uno e nell'altro caso, comunque, saranno prima vagliati gli esiti dei tamponi eseguiti sulle persone venute a contatto con quelle risultate positive (che, per lo pi, sono asintomatiche). Sono un centinaio i test eseguiti e, finora, oltre 40 hanno rilevato la presenza del virus. Tutte le persone risultate positive sono state poste in quarantena domiciliare e vengono monitorate dal Sisp il cui personale, in questi giorni, è stato affiancato da rinforzi provenienti da altre Asl della regione.