Vercellese 28enne arrestato a Roma

Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato Borgo in Roma, diretto da Liliana Galiani, hanno arrestato M.M., un 28enne di Vercelli, sorpreso a bordo di un motoveicolo mentre incurante dei passanti percorreva a forte velocità via della Conciliazione direzione Piazza Pio XII. Nonostante gli fosse stato intimato più volte l’alt, il 28enne ha continuato la sua folle corsa cercando, per guadagnarsi la fuga, anche di investire uno degli agenti sceso dall’auto per continuare a piedi l’inseguimento. Tuttavia in via di Cava Aurelia, l’uomo è caduto dalla moto ed è stato costretto ad interrompere la marcia. Il giovane si è mostrato in preda ad un forte stato di agitazione, dovuto evidentemente all’assunzione di sostanze psicotrope e alcoliche, tanto da minacciare gli agenti del commissariato e danneggiare la stanza in cui si trovava in attesa della stesura degli atti di rito.

Il motoveicolo inoltre è risultato essere stato noleggiato tramite una carta di credito priva di fondi. Il giovane dovrà rispondere di resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale nonché di danneggiamento ai beni dello Stato.