Sorpresi dal temporale, si perdono a 2.500 metri

Sorpresi in alta val d'Otro da un improvviso temporale, due escursionisti diretti al Bivacco Ravelli hanno perso il sentiero senza riuscire a raggiungere la meta né a tornare indietro.

Quando hanno capito che la situazione si stava mettendo male, hanno allertato i soccorsi: poco dopo le ore 13,30 squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Vercelli del distaccamento di Varallo Sesia, del distaccamento volontario di Alagna congiuntamente con il nucleo volo Vigili del fuoco di Caselle e la squadra della Guardia di Finanza, sono salite da Alagna per localizzare gli alpinisti in difficoltà.

Una volta individuati, i due sono stati recuperati con l'elicottero e trasportati, in buone condizioni, a Riva Valdobbia. La zona del bivacco Ravelli, a 2504 metri, dista circa 3 ore da Alagna: da lì passa l'alta via "Tullio Vidoni", percorso per escursionisti esperti, che dà modo di contornare il Corno Bianco in tre tappe.