Cocaina e sostanze da taglio, arrestato un 60enne

Aveva in casa una 46 grammi di cocaina, sostanza da taglio e tutto l'occorrente per confezionare le dosi, un 60enne italiano arrestato sabato dalla Mobile di Vercelli. Contestualmente all’esecuzione del provvedimento restrittivo nei confronti di un marocchino accusato di tentato omicidio, gli uomini della Polizia hanno eseguito alcune perquisizioni domiciliari, che hanno portato all'arresto di un italiano di 60 anni, pluripregiudicato, il quale è stato trovato in possesso di 46,0 grammi di cocaina suddivisa in due involucri di cellophane, di 63,8 di sostanza da taglio, di un bilancino di precisione e di numerosi involucri di cellophane utilizzati per sigillare le dosi di cocaina da spacciare.