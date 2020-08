Accoltellatore arrestato

Arrestato su ordine di custodia cautelare emesso dalla Procura l’uomo che ne accoltellò un altro nel tardo pomeriggio di sabato 4 luglio, dopo le 18. Si tratta di un uomo di origine straniera che si era dato alla fuga dopo l'aggressione.

A individuarlo sono stati gli uomini della Questura che svolsero le indagini sull'episodio accaduto all'angolo tra via Testi e corso Prestinari al termine di una violenta lite poi degenerata. Ultimata la fase dei soccorsi, i poliziotti hanno sentito diverse persone che erano nella zona per cercare di ricostruire la dinamica di quanto accaduto e individuare il responsabile.

Il ferito, finito a terra in strada in una pozza di sangue, era stato soccorso dal personale del 118 e ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Sant'Andrea di Vercelli, in condizioni gravi.